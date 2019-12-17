Core i9-10940X на частоте 5.9 ГГц обновил рекорды для процессоров с 14 ядрами
Компания AMD не предлагает процессоров с четырнадцатью ядрами, поэтому Intel Core i9-10940X в своей специфичной «весовой категории» чувствует себя весьма уверенно. Американскому энтузиасту Splave удалось обновить рекорд Cinebench R15 среди процессоров с 14 ядрами именно за счёт разгона Core i9-10940X до 5.9 ГГц под жидким азотом. В таком режиме удалось набрать 4677 баллов, что соответствует первому месту в категории.
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рекламаВ тесте Geekbench3 Multi Core процессору удалось набрать 83 922 балла, что тоже соответствует первому месту среди всех процессоров с 14 ядрами, не говоря уже о модельном зачёте. Дисциплина GPUPI for CPU 1B американскому оверклокеру тоже покорилась с результатом 1 минута 5,707 секунды.
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