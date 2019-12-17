Редкий аналитик в наши дни не похвалит AMD за способность укреплять свои позиции в большинстве сегментов рынка, но и конкурентов эксперты предлагают со счетов не списывать. Специалисты Jefferies после встречи с вице-президентом NVIDIA по связям с инвесторами сообщают, что компания уверена в прочности своих позиций в серверном и игровом сегментах рынка.

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Источник изображения: Twitter, NVIDIA

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NVIDIA достаточно надёжно «окопалась» в своей платформе и экосистеме, по словам аналитиков, а потому останется одним из основных бенефициаров экспансии систем искусственного интеллекта.