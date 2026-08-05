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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Сделка по продаже Electronic Arts консорциуму во главе с Суверенным фондом Саудовской Аравии закрыта
Компания перестала быть публичной и ушла с биржи.
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Информация о том, что компания Electronic Arts, которую прекрасно знает каждый, кто увлекается видеоиграми, готовится к продаже консорциуму во главе с Суверенным фондом Саудовской Аравии и уходу с биржи, официально появилась ещё в сентябре прошлого года. Как вы понимаете, сделки такого уровня и масштаба в одночасье не совершаются: необходимо получить вагон и маленькую тележку разрешений, обо всём договориться и сгладить все углы.

И вот, вчера вечером сделка официально была закрыта. Отныне Electronic Arts полностью принадлежит вышеупомянутому консорциуму, причём 93,4% компании владеет Суверенный фонд Саудовской Аравии, а 5,5% и 1,1% — американские компании Silver Lake и Affinity Partners.

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Что это всё значит для конечных потребителей контента Electronic Arts. Кроме того, неизвестно, будет ли Electronic Arts продолжать дискриминировать отдельные рынки, в частности, российский. На момент публикации этой заметки никаких изменений в этом направлении не произошло.

#electronic arts
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