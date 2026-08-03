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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Atomic Heart стала доступна в российском регионе Steam
На это потребовалось всего-то-навсего 3,5 года.
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Шутер Atomic Heart от российско-кипрской студии Munfish вышел в феврале 2023 года, однако в России на ПК он официально распространялся только через сервис VK Play. К данному решению можно относиться по-разному, и в основном оно было встречено в штыки, но таково было условие. По всей видимости, принудительный перевод геймеров в VK Play не увенчался успехом, поэтому Mundfish сегодня сообщила об открытии доступа к Atomic Heart в российском регионе Steam.

В качестве издателя Steam-версии игры числится компания Focus Entertainment, которая, в отличие от большинства других крупных западных издателей, адекватно относится к российскому рынку, осознавая его реальный масштаб и важность.

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Приобрести Atomic Heart в базовом издании в магазине дядюшки Гейба можно за 2 499 рублей. В «золотом» издании игра обойдётся в 3 199 рублей. Много это или мало — по нашему мнению, учитывая реалии и инфляционные издержки, вполне нормально. Другое дело, что по прошествии 3,5 лет, если вы всё это время терпели и ждали появления игры в Steam, лучше уж будет подождать ещё чуть-чуть и дотерпеть до скидок на Atomic Heart в рамках распродаж. Проект всё равно уже давным-давно ушёл в так называемый бэк-каталог, и на него как на генератор большой прибыли явно не рассчитывают.

#atomic heart #mundfish #focus entertainment
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