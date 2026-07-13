Даты выхода у стратегии пока нет.

С самого момента зарождения франшизы Total War казалось, что идеальным сеттингом для неё является не классическая вселенная Warhammer, а гораздо более широко известная Warhammer 40,000. Лишь недавно студия Creative Assembly вместе с издательством Sega пришли к этому незамысловатому выводу, анонсировали Total War Warhammer 40,000, и начали потихоньку снабжать игровое сообщество посвящённой новинке информацией.

Так, сегодня девелоперы опубликовали полноценный 6-минутный видеоролик с демонстрацией игрового процесса новой «Вахи». В ходе этого видео можно ознакомиться с масштабными сражениями, богатством доступных юнитов, а также с размахом всей стратегии в целом.

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О сроках релиза пока ничего неизвестно, но исходя из ролика, становится очевидно, что разработчикам ещё есть, над чем потрудиться. Как минимум над оптимизацией и над устранением багов и огрехов. Судя по всему, в этом году, равно как и в первой половине года следующего, мы Total War Warhammer 40,000 на прилавках не увидим.