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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Создатели Total War Warhammer 40,000 опубликовали 6-минутное видео геймплея новинки
Даты выхода у стратегии пока нет.
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С самого момента зарождения франшизы Total War казалось, что идеальным сеттингом для неё является не классическая вселенная Warhammer, а гораздо более широко известная Warhammer 40,000. Лишь недавно студия Creative Assembly вместе с издательством Sega пришли к этому незамысловатому выводу, анонсировали Total War Warhammer 40,000, и начали потихоньку снабжать игровое сообщество посвящённой новинке информацией.

Так, сегодня девелоперы опубликовали полноценный 6-минутный видеоролик с демонстрацией игрового процесса новой «Вахи». В ходе этого видео можно ознакомиться с масштабными сражениями, богатством доступных юнитов, а также с размахом всей стратегии в целом.

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О сроках релиза пока ничего неизвестно, но исходя из ролика, становится очевидно, что разработчикам ещё есть, над чем потрудиться. Как минимум над оптимизацией и над устранением багов и огрехов. Судя по всему, в этом году, равно как и в первой половине года следующего, мы Total War Warhammer 40,000 на прилавках не увидим.

#sega #creative assembly #total war warhammer 40000
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