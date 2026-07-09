За неё покупается «шмот» из нового «Центра расширений».

Нам это может нравиться или нет, но игровая индустрия создана не для того, чтобы радовать нас, а для того, чтобы радовать инвесторов и владельцев данного бизнеса. Особенно сильно это касается любой сессионной игры, которые уже давно превратились в магазины. Вот и Escape from Tarkov потихоньку развивает данное направление: пресс-служба студии Battlestate Games сообщила о появлении в данном экстракшен-шутере магазина под названием «Центр расширений».

Для покупок в этом «Центре расширений» будет использоваться специальная внутриигровая валюта под названием TarCoin. Внутриигровую валюту можно получать в ходе рейдов, а также путём прямой покупки за настоящую валюту либо на официальном сайте игры, либо через Steam. В России второй вариант, как вы понимаете, крайне затруднителен, поэтому остаётся только первый.

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Валюта приобретается наборами («паками») от 500 TarCoin’ов до 20 250 TarCoin’ов. Пятьсот монеток обойдутся вам в 299 рублей, а 20 250 монеток — в 8 999 рублей. Соответственно, если вы намерены хорошенько отовариваться в «Центре расширений», то лучше приобрести «пак» сразу на большое количество монет — так каждая из них в пересчёте на рубли будет дешевле.