Есть мнение, что запал у фанатов серии давно уже отгорел.

Первоначальный анонс The Elder Scrolls VI состоялся, страшно сказать, уже больше восьми лет назад — в июне 2018 года. Представители Bethesda всячески пытаются от этого события откреститься и предлагают фанатам серии делать вид, будто никакого анонса не происходило, но из песни слов не выкинешь.

И вот, поступающие сведения позволяют сделать вывод, что в стенах студии в отношении шестой номерной части «Свитков» так конь толком и не валялся. Так, известный игровой журналист Джейсон Шрайер, имеющий колоссальные связи в индустрии, сообщает, что до релиза проект доберётся в лучшем случае через два или три года. В причины такой запредельной по меркам современного геймдева задержки Шрайер вдаваться не стал, а просто обозначил сроки, исходя из имеющихся у него данных.

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Таким образом, если информация Шрайера подтвердится, The Elder Scrolls VI окажется на прилавках только в 2028—2029 году, или спустя 17—18 лет после релиза The Elder Scrolls V Skyrim.

Понятно, что у Bethesda были и другие проекты, в том числе ремейк The Elder Scrolls IV Oblivion, и без дела студия не сидела, но столь большой промежуток времени между релизами двух номерных частей данная франшиза переживает впервые. Раньше как-то удавалось уложиться в 4—5 лет, и это без всеобъемлющей помощи искусственного интеллекта.