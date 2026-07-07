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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
ARC Raiders получила обновление с улучшенным матчмейкингом
Не то что бы это было критично конкретно в данной игре, но всё же изменения в матчмейкинге всегда приветствуются.
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Практически все современные сетевые видеоигры оснащаются системами матчмейкинга. В соревновательных проектах вас стараются подобрать с геймерами того же условного уровня мастерства, ну а в «песочницах» — просто с теми, кто соответствуют вашим чаяниям. ARC Raiders всё-таки больше относится ко второй категории, но и здесь системе матчмейкинга время от времени требуются обновления. И вот, для игры вышел патч версии 1.36.0.

Согласно опубликованной разработчиками информации, отныне ARC Raiders будет лучше подбирать вам напарников и соперников, учитывая ваши предпочтения. Причём, что немаловажно, матчмейкинг теперь раздельный для режимов игры в одиночку, вдвоём или втроём. Видимо, разработчики наконец-то подучили психологию человека и пришли к закономерному выводу о том, что в толпе люди чаще всего ведут себя совсем иначе, нежели чем когда они одни.

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Следует отметить, что эти решения критически запоздалые: от былого «онлайна» в ARC Raiders уже не осталось и следа. Безусловно, игра ещё жива, и поиграть всегда есть с кем, но судя по тенденции, хвастаться этим проекту осталось ещё полгода. При условии, что не будут приняты радикальные меры по совершенствованию игрового процесса.

#arc raiders #embark studios
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