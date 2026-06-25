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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Продажи средневековой RPG Kingdom Come Deliverance II составили 6 миллионов копий
Для проекта такого уровня это очень недурно.
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Средневековая ролевая игра Kingdom Come Deliveance II вышла в свет в феврале 2025 года. Подавляющее большинство продаж пришлись на первые недели после релиза, после чего игра планомерно перешла в так называемый бэк-каталог. Который, впрочем, продолжает продаваться и генерировать деньги: сегодня, например, представители Warhorse Studios и Deep Silver отрапортовали о достижении проектом показателя в 6 миллионов проданных копий.

Примечательно, что игра продолжает время от времени получать обновления: недавно, например, вышел патч версии 1.5.6, в состав которого включили дополнительный внутриигровой квест и исправили ряд оставшихся недоработок.

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Понятно, что в масштабах современной игровой индустрии 6 миллионов копий может выглядеть неубедительно, но следует помнить, что перед нами игра AA-класса, то есть, не высокобюджетная и рассчитанная далеко не на широкую аудиторию. А для проекта такого уровня продажи уже более чем достойные.

#deep silver #warhorse #kingdom come deliverance 2 #kingdom come deliverance ii
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