Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Bohemia выпустила демоверсию ремастера Arma Cold War Assault
Оценки, по крайней мере, у демо, пока высокие.
реклама

В негласном соревновании между сериями сетевых милитари-шутеров Call of Duty, Battlefield и Arma последняя исторически склонялась к наиболее детальному и реалистичному воссозданию боевых действий. По этой причине она высоко ценится среди энтузиастов и в то же время практически неизвестна в среде любителей более аркадных шутеров.

Тем не менее, запрос на переиздания старых частей серии существует: сейчас Bohemia Interactive корпит над обновлённой Arma Cold War Assault, а вчера вечером выложила в Steam соответствующую демоверсию.

реклама

Отметим, что хоть проект именуется ремастером, но серьёзных улучшений в графике не будет: Arma Cold War Assault, по сути, будет лишь адаптированной под современные операционные системы и экраны версией этой уже пожилой игры. А чтобы добиться адекватной работоспособности, разработчики практически с нуля переделали движок Poseidon.

К слову, обновлённый «Посейдон» доступен всем желающим: Bohemia уже выложила его исходники на GitHub. Зачем кому-то нужен пусть и пересобранный, но всё же бесконечно древний игровой движок, вопрос открытый, но пусть будет так.

Релиз полноценной версии ремастера состоится позднее. Когда конкретно, пока не указано.

#bohemia interactive
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Демон скорости», «Семь снайперов»: субъективный обзор новых фильмов
Опыт использования Ryzen 5 5600X в 2026 году — хватает ли шести ядер AM4 для игр и работы
Какой Xbox Series S купить в 2026 году – ревизии, модели и важные нюансы
Обзор Holoswim Solla Wave AI Music
Обзор игровой сборки MSI на базе корпуса MAG PANO 130R PZ и блока питания MAG A750GLS PCIE5
Steam Machine за $1500 – настоящий «подарок» для геймеров и поклонников Valve
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter