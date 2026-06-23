Оценки, по крайней мере, у демо, пока высокие.

В негласном соревновании между сериями сетевых милитари-шутеров Call of Duty, Battlefield и Arma последняя исторически склонялась к наиболее детальному и реалистичному воссозданию боевых действий. По этой причине она высоко ценится среди энтузиастов и в то же время практически неизвестна в среде любителей более аркадных шутеров.

Тем не менее, запрос на переиздания старых частей серии существует: сейчас Bohemia Interactive корпит над обновлённой Arma Cold War Assault, а вчера вечером выложила в Steam соответствующую демоверсию.

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Отметим, что хоть проект именуется ремастером, но серьёзных улучшений в графике не будет: Arma Cold War Assault, по сути, будет лишь адаптированной под современные операционные системы и экраны версией этой уже пожилой игры. А чтобы добиться адекватной работоспособности, разработчики практически с нуля переделали движок Poseidon.

К слову, обновлённый «Посейдон» доступен всем желающим: Bohemia уже выложила его исходники на GitHub. Зачем кому-то нужен пусть и пересобранный, но всё же бесконечно древний игровой движок, вопрос открытый, но пусть будет так.

Релиз полноценной версии ремастера состоится позднее. Когда конкретно, пока не указано.