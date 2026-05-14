Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Подводное приключение Subnautica 2 вышло в раннем доступе и сразу разошлось тиражом в 1 млн копий
Что иначе как огромным успехом назвать язык не повернётся.

Как и было обещано, сегодня настал знаменательный день для тех, кто в своё время распробовали и всем сердцем полюбили подводное приключение Subnautica: в раннем доступе вышло официальное продолжение, и с этого момента любой желающий может вновь заняться исследованием морского мира.

Источник изображения: Unknown Worlds.

Напомним, что Subnautica 2 предусматривает игру как в гордом одиночестве, так и в совместном режиме вплоть до четырёх пользователей одновременно. Нам предстоит исследовать и колонизировать новые регионы подводного мира, встречая на своём пути как несметные богатства, так и тех, кто готов охранять их до посягательств жадин с суши.

На момент написания этих строк Subnautica 2 накопила около тысячи рецензий в Steam, из которых 90% — положительные. Но куда важнее тот факт, что не успела новинка выйти в раннем доступе, как количество её проданных копий перевалило за один миллион.

Важнее эта информация, конечно, не для конечного игрока, а для девелопера, который на фоне такого успеха, возможно, засучит рукава и будет с повышенным усердием работать над тем, чтобы как можно скорее довести проект до состояния полной готовности. Всё-таки плашка «ранний доступ», кто бы что ни говорил, чести авторам таких игр не делает.

#subnautica 2 #unknown worlds
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я написал статью на ресурсе «linux.org.ru» и убедился в токсичности и предвзятости модераторов
Почему PlayStation 6 станет главным двигателем игровой индустрии в ближайшее десятилетие
«Повелитель пустыни»: исторический фильм, который мог бы стать хорошим (субъективное мнение)
Ретроклокинг: Intel Skulltrail на максималках
Установка игры «2048» на Linux и FreeBSD и тестирование в экстремальных условиях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter