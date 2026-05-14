Что иначе как огромным успехом назвать язык не повернётся.

Как и было обещано, сегодня настал знаменательный день для тех, кто в своё время распробовали и всем сердцем полюбили подводное приключение Subnautica: в раннем доступе вышло официальное продолжение, и с этого момента любой желающий может вновь заняться исследованием морского мира.

Напомним, что Subnautica 2 предусматривает игру как в гордом одиночестве, так и в совместном режиме вплоть до четырёх пользователей одновременно. Нам предстоит исследовать и колонизировать новые регионы подводного мира, встречая на своём пути как несметные богатства, так и тех, кто готов охранять их до посягательств жадин с суши.

На момент написания этих строк Subnautica 2 накопила около тысячи рецензий в Steam, из которых 90% — положительные. Но куда важнее тот факт, что не успела новинка выйти в раннем доступе, как количество её проданных копий перевалило за один миллион.

Важнее эта информация, конечно, не для конечного игрока, а для девелопера, который на фоне такого успеха, возможно, засучит рукава и будет с повышенным усердием работать над тем, чтобы как можно скорее довести проект до состояния полной готовности. Всё-таки плашка «ранний доступ», кто бы что ни говорил, чести авторам таких игр не делает.