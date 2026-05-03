Что, в общем-то, закономерно.

Масштабные обновления в сессионных играх и выход крупных дополнений в одиночных играх — это всегда приятная «движуха», заставляющая геймеров вспомнить о заброшенных на фоне переизбытка предложения на рынке видеоигр проектах. И чем более известной является первоначальная игра, тем обычно более заметен пусть и очень кратковременный, но позитивный эффект от выхода нового контента.

Diablo IV исключением, естественно, не является, и сегодня ролевой экшен от Blizzard обновил свой рекорд «онлайна» в Steam: на момент публикации этих строк одновременно в сети через сервис от Valve в Diablo IV играли свыше 62 тысяч человек.

Данным положением дел игра обязана релизу дополнения Lord of Hatred, состоявшемуся 28 апреля. Да, с момента выхода аддона прошла уже почти неделя, но на рекорд игра пошла только сейчас. Ничего необычного в этом нет: поскольку современный среднестатистический геймер — это не ребёнок без забот и хлопот, а представитель рабочего класса, то свободное время у него есть только на выходных, и по этой причине делать взвешенные выводы о востребованности игр принято именно по результатам первого уик-энда.

Безусловно, у Diablo IV есть и версия в Battle.net, статистика «онлайна» в которой известна только разработчикам и издателю, и что-то нам даже подсказывает, что там ситуация даже более показательна, но смысл заметки не в сравнении востребованности Diablo IV в двух разных сервисах, а в подтверждении того, что выход нового контента благоприятно влияет на игру.