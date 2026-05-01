Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
В мире игр Михаил Андреев
Создатели Heroes of Might and Magic Olden Era показали игру за лесную фракцию Роща
Это местная вариация Оплота.

В любой фэнтезийной игре обязательно должны присутствовать эльфы, друиды и прислуживающие им обитающие в лесах волшебные существа. Heroes of Might and Magic Olden Era в этом плане от правила не отступает и имеет в своём арсенале целую соответствующую фракцию под названием Роща.

Источник изображения: Unfrozen / Hooded Horse.

Как нетрудно понять, это местная вариация на тему Оплота и Лесного Союза из Heroes III и Heroes V соответственно. Данная фракция — обитель друидов, хранителей, а также многочисленных лесных волшебных существ и их улучшений. Высшими существами в армии друидов и хранителей являются фениксы, и в этом плане разработчики Olden Era явно сделали реверанс в сторону Heroes I и Heroes II, где фениксы были существами на службе у волшебниц, живущих в дивных магических лесах.

Olden Era уже доступна для прохождения в формате игры в раннем доступе. Функционально игра на текущем этапе сильно ограничена, и не вполне ясно, как долго девелоперы планируют её «мариновать» перед полноценным релизом.

#ubisoft #hooded horse #heroes of might and magic olden era #unfrozen
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter