В любой фэнтезийной игре обязательно должны присутствовать эльфы, друиды и прислуживающие им обитающие в лесах волшебные существа. Heroes of Might and Magic Olden Era в этом плане от правила не отступает и имеет в своём арсенале целую соответствующую фракцию под названием Роща.

Как нетрудно понять, это местная вариация на тему Оплота и Лесного Союза из Heroes III и Heroes V соответственно. Данная фракция — обитель друидов, хранителей, а также многочисленных лесных волшебных существ и их улучшений. Высшими существами в армии друидов и хранителей являются фениксы, и в этом плане разработчики Olden Era явно сделали реверанс в сторону Heroes I и Heroes II, где фениксы были существами на службе у волшебниц, живущих в дивных магических лесах.

Olden Era уже доступна для прохождения в формате игры в раннем доступе. Функционально игра на текущем этапе сильно ограничена, и не вполне ясно, как долго девелоперы планируют её «мариновать» перед полноценным релизом.