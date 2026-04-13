В наши дни подозрения в применении нейросетей падают практически на всех. Таковы реалии исторического периода.

Текущий исторический период проходит под эгидой всего, что так или иначе связано с искусственным интеллектом. Нейросети, интеллектуальные помощники, генеративный ИИ — всё это окружает нас повсеместно и стало столь доступно и качественно, что вполне закономерно, что людей, которые занимаются творческой деятельностью, регулярно огульно обвиняют в применении соответствующих технологий в своей работе. Не обошло это стороной и разработчика симулятора смотрителя на средневековом кладбище Graveyard Keeper 2.

Пользователи Reddit отметили, что сооснователь студии Lazy Bear Games Святослав Черкасов неоднократно делился результатами работы нейросетей и в целом не скрывает своего интереса к искусственному интеллекту и возможным сферам его применения. На фоне этого обитатели соцсетей, которые всегда всё знают об объектах своих наблюдений лучше, чем они сами, предположили, что Черкасов в той или иной степени использует ИИ при разработке Graveyard Keeper 2.

Разработчик прокомментировал эти домыслы достаточно хлёстко: по его словам, пользователи могут верить ему или нет, но Lazy Bear Games не использует ИИ при создании Graveyard Keeper 2. Что до своей заинтересованности в искусственном интеллекте, то, по словам Черкасова, он действительно экспериментирует «с каждой ИИ-моделью», которую может найти, и, по его словам, так сейчас «должен поступать каждый технарь». Как отметил разработчик, он делится с широкой общественностью результатами этих экспериментов, но они никак не связаны с вышеупомянутым сиквелом симулятора кладбищенского смотрителя.

Что до самой Graveyard Keeper 2, то игра была анонсирована на прошлой неделе, а её релиз должен состояться до конца текущего года.