В мире игр Михаил Андреев
Тодд Говард: над The Elder Scrolls VI трудится уже большая часть студии Bethesda
Пора бы, а то с анонса миновало без малого 8 лет, и с тех пор — тишина.

С момента формального анонса The Elder Scrolls VI прошло без малого восемь лет, и всё это время в отношении игры выдерживается практически звенящая тишина. Было ли это ошибкой, на текущем этапе сказать сложно, но, судя по свежему заявлению руководителя Bethesda Game Studios Тодда Говарда в комментарии изданию IGN, непосредственно в самом коллективе всё же склоняются к мысли об ошибке.

Источник изображения: Bethesda Softworks / Bethesda Game Studios.

Как отметил Говард, процесс работы над новыми играми в Bethesda Game Studios идёт по налаженному сценарию: сначала новинкой на этапе препродакшена занимается малая часть коллектива, затем по мере развития проекта к ней постепенно подключается большая его часть. Сейчас, по словам руководителя студии, производство The Elder Scrolls VI уже дошло до того момента, когда над ней трудится большая часть студии.

Согласно комментарию геймдизайнера, практически каждый день создаются новые игровые «билды» (сборки), отличающиеся друг от друга объёмами контента. Так что работа кипит. Когда мы наконец-то увидим её результаты, Говард пока помалкивает, из чего можно прийти к выводу, что мы как минимум в паре лет от презентации и релиза.

Что до столь раннего анонса, то, по словам разработчика, будет лучше, если мы все сделаем вид, что его не было вовсе. Анонс в 2018 году прозвучал больше как способ успокоить фанатов серии The Elder Scrolls, и на тот момент у студии в работе находились совершенно другие проекты. Лишь сейчас компания активно и всерьёз занялась шестой номерной частью «Свитков».

#bethesda softworks #bethesda game studios #the elder scrolls vi
Эффективная реклама для вашего бизнеса

