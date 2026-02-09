Радоваться пока, впрочем, рано, потому что о проекте неизвестно ровным счётом ничего.

Серия StarCraft на сегодняшний день находится в состоянии, похожем на спячку: вроде бы определённый «онлайн» у StarCraft II имеется, но проект уже так давно толком не поддерживается разработчиками, что ощущается практически заброшенным.

Новинок в данной франшизе её ценители ждут уже много лет, и каждый раз ожидания оказываются напрасными. Возможно, в этот раз ситуация изменится: как сообщило южнокорейское издание Daehan Economic, после длительных переговоров между Nexon и Blizzard Entertainment было подписано соглашение о работе над новой игрой серии.

Непосредственно разработку будет вести игровое подразделение Nexon, а конкретно — занимающееся шутерами. Является ли это прямым свидетельством того, что компании наконец-то вернулись к идее реализации проекта шутера по StarCraft, наверняка пока сказать невозможно.

Отметим, что с шутерами по StarCraft у Blizzard давно не клеится: первоначальный проект под названием StarCraft Ghost был отменён в 2006 году после серии переносов, затем в 2019 была отменена вторая попытка. О существовании попытки номер три игровые инсайдеры начали сообщать в 2024 году.

Базовая идея многопользовательского шутера по StarCraft напрашивается сама собой: своеобразный Battlefield в сеттинге сектора Копрулу и населяющих его рас и фракций. Но что будет в итоге, и будет ли вообще, рассуждать пока преждевременно.