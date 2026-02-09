Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Южнокорейское издание сообщило о начале работы Nexon над новой игрой во вселенной StarCraft
Радоваться пока, впрочем, рано, потому что о проекте неизвестно ровным счётом ничего.

Серия StarCraft на сегодняшний день находится в состоянии, похожем на спячку: вроде бы определённый «онлайн» у StarCraft II имеется, но проект уже так давно толком не поддерживается разработчиками, что ощущается практически заброшенным.

Новинок в данной франшизе её ценители ждут уже много лет, и каждый раз ожидания оказываются напрасными. Возможно, в этот раз ситуация изменится: как сообщило южнокорейское издание Daehan Economic, после длительных переговоров между Nexon и Blizzard Entertainment было подписано соглашение о работе над новой игрой серии.

Может быть интересно

Источник изображения: Blizzard Entertainment.

Непосредственно разработку будет вести игровое подразделение Nexon, а конкретно — занимающееся шутерами. Является ли это прямым свидетельством того, что компании наконец-то вернулись к идее реализации проекта шутера по StarCraft, наверняка пока сказать невозможно.

Отметим, что с шутерами по StarCraft у Blizzard давно не клеится: первоначальный проект под названием StarCraft Ghost был отменён в 2006 году после серии переносов, затем в 2019 была отменена вторая попытка. О существовании попытки номер три игровые инсайдеры начали сообщать в 2024 году.

Базовая идея многопользовательского шутера по StarCraft напрашивается сама собой: своеобразный Battlefield в сеттинге сектора Копрулу и населяющих его рас и фракций. Но что будет в итоге, и будет ли вообще, рассуждать пока преждевременно.

#blizzard #starcraft 2 #nexon #starcraft #starcraft ii
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Небольшое тестирование вентилятора Jungle Leopard Prism 4RS Ultra
+
Выясняем стоимость оптимального игрового ПК для разрешения QHD на базе ОЗУ DDR4 в 2026 году
5
Пытаюсь начать разработку нового проекта и размышляю о несостоятельности Open-Source
6
Steam Machine в эпоху ИИ-пандемии — черный пиар, рост цен и борьба с конкурентами
2
Как я инвестировал 35 000$ в Paradex и Hyperliquid, чтобы зарабатывать на потерях трейдеров
7
Пытаюсь начать разработку нового проекта и размышляю о несостоятельности Open-Source. Часть 2
14
«Вожди Атлантиды», «Кокон», «Кинг Конг»: фильмы из советских кинотеатров (обзор)
+

Сейчас обсуждают

Котэ
22:03
лет 20 все бегут и бегут на линукс, а в унылом глинуксе пользователей как около нуля было, так и осталось, большой привет местному уо говномесу линукса ирэнпасту
Пытаюсь начать разработку нового проекта и размышляю о несостоятельности Open-Source. Часть 2
lighteon
21:59
И 7 и Vista поддерживает
Пытаюсь начать разработку нового проекта и размышляю о несостоятельности Open-Source. Часть 2
IRanPast
21:49
Этой видеокарте хватило бы и 16 гигов, но куртка зажала....
Энтузиаст купил и протестировал официально не выпущенный вариант GeForce RTX 3080 Ti с 20 ГБ памяти
Hard-Workshop
21:47
я пока что на 13.4 каталисте хочу провести тесты, он и на хр установлен, и на 7 и на 10 винде, да руки никак не дойдут. Кстати, 12.4 или 12.6 каталист есть под висту, чтобы и на десятке установился, ч...
Пытаюсь начать разработку нового проекта и размышляю о несостоятельности Open-Source. Часть 2
lighteon
21:35
Для 3100 я бы использовал 12.4 для ХР и 12.6 Legacy для 7...
Пытаюсь начать разработку нового проекта и размышляю о несостоятельности Open-Source. Часть 2
Dentarg
21:03
Мама и папа в молодости чем только не занимались. Но из своих детей почему-то решили сделать монахов. Попроси любого миллениала продолжить фразу "ты у меня самая... " или "твоего в этой квартире... " ...
РИА Новости: В Госдуме придумали альтернативу Дню святого Валентина
test1
20:37
у них недавно вышел s1851,до этого s1700 несколько лет назад,теперь опять появится какой-то s1954,им надо для каждой линейки процов тогда свой сокет делать,для бюджетных 1953 для обычных 1954 для мощн...
Опубликованы предполагаемые характеристики чипсетов Intel 900-серии для материнских плат LGA 1954
Котэ
20:32
Ещё немного, ещё лет 150, с такой динамикой от Винды ничего не останется. Линукс победит. Если человечество не сдохнет к тому времени, благодаря потугам америкосов, немцев и прочих англососов.
Пытаюсь начать разработку нового проекта и размышляю о несостоятельности Open-Source. Часть 2
Chimbal Penetrator
20:30
>>Исходя из полученных результатов, я имею следующие варианты дальнейших действий... Предлагаю самый лучший вариант -выпилиться нафиг с сайта и не мучать народ своей писаниной ради доширака
Пытаюсь начать разработку нового проекта и размышляю о несостоятельности Open-Source. Часть 2
Pavel78
20:26
Вы к психиатру зря не обращаетесь.Хотя говорят вы сбежали )))) .Вы больны
Пытаюсь начать разработку нового проекта и размышляю о несостоятельности Open-Source. Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter