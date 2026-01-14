Ничего экстраординарного в игре не будет, поэтому рейтинг T (Teen).

Присвоение новым видеоиграм возрастных рейтингов было и остаётся главным предвестником их скорого полноценного релиза. Ремейк Prince of Persia The Sands of Time по причине многочисленных технических недочётов задержался на несколько лет, но, похоже, уже в самое ближайшее время проект всё-таки доберётся до ностальгирующих геймеров.

По крайней мере, такой несложный вывод складывается из того, что североамериканское рейтинговое агентство ESRB присвоило новинке возрастной рейтинг. Ничего из ряда вон выходящего в ремейке не будет, поэтому цензоры поставили ему рейтинг T (Teen), то есть, разрешённый для детей от 12 лет и старше.

Согласно краткому изложению от ESRB, в ремейке Prince of Persia The Sands of Time мы принимаем на себя роль персидского принца, главной задачей которого является снятие проклятия. Играть будем в режиме от третьего лица, избегая ловушек, решая головоломки и сражаясь с проклятыми солдатами и созданиями из песка.

Напомним, что ремейк знаменитого приключенческого экшена был анонсирован осенью 2020 года, и с тех пор после многочисленной критики со стороны фанатов находится на доработке. По всей видимости, процесс завершён, и теперь главное, чтобы потраченное девелоперами время не оказалось потраченным впустую.