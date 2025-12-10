Плоховато франшиза стала себя показывать с финансовой точки зрения.

Как вы прекрасно знаете, игровая индустрия существует с целью зарабатывания денег, причём, желательно, сверхприбылей: издатель вкладывается в разработку нового проекта и ожидает многократной окупаемости вложенных средств. Добиваться этого с отдельными франшизами становится всё сложнее, поскольку аппетиты акционеров издателей беспрестанно растут, а свободного времени и денег у геймеров больше отнюдь не становится.

Вот и серия Call of Duty постепенно показывает всё более слабые финансовые результаты. После весьма неудачного релиза Call of Duty Black Ops 7, продемонстрировавшего такие результаты продаж, что компания Activision даже говорить о них не желает, в издательстве пришли к выводу, что пора менять стратегию.

Согласно озвученному новому плану, Activision больше не будет выпускать проекты подсерий Black Ops и Modern Warfare подряд — друг за другом. Издатель отмечает, что к принятию данного решения его подтолкнули сразу несколько причин, но ключевая заключается в желании разнообразить франшизу, поскольку Modern Warfare и Black Ops по своей сути и игровому процессу очень похожи.

Activision верит, что принятое решение обеспечит Call of Duty успешное дальнейшее развитие. Журналисты и геймеры же считают, что франшиза давно находится в своеобразном «кризисе перепроизводства», когда ежегодный выпуск новых частей серии в условиях чрезвычайно большого предложения на рынке видеоигр, особенно командных шутеров, перестал себя оправдывать.