Постараются, конечно, но не гарантируют. А, значит, надо готовиться к переносу.

Ролевой экшен Path of Exile 2 уже целый год находится в раннем доступе. Предполагалось, что полноценный релиз игры состоится в начале весны следующего года, однако в свежем интервью изданию Eurogamer геймдиректор проекта Джонатан Роджерс заявил, что не факт, что в эти сроки удастся уложиться.

По словам Роджерса, он сохраняет уверенность в том, что релиз версии 1.0 состоится до конца 2026 года, но сомневается, что проект будет готов к этому в марте. В любом случае, отметил геймдизайнер, время покажет, и более точной информацией на тему релиза авторы поделятся по мере дальнейшей работы над Path of Exile 2.

Как отметили разработчики, впереди ещё много работы: нужно и два последних акта в игру ввести, и над кампанией поработать, и новый контент внедрить. В общем, конь практически не валялся, а времени до «Часа Ч» осталось всего ничего.

Есть и хорошие новости: уже 12 декабря Path of Exile 2 в её раннем виде получит обновление «Последний из друидов», после установки которого игроки смогут выбирать персонажа одноимённого класса. Друид умеет превращаться в могучих зверей и обретать могущество за счёт взаимодействия с силами природы.