Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Релиз фанатского ремейка TES IV Oblivion на движке Skyrim отложили до следующего года
Что и требовалось, в общем-то, доказать.

Проект Skyblivion, представляющий собой фанатскую попытку переноса ролевой игры The Elder Scrolls IV Oblivion на движок The Elder Scrolls V Skyrim, существует как идея и частично воплощён «в коде» уже на протяжении очень многих лет. Потенциал проекта был существенно подбит с релизом официального ремастера «Обливиона», но энтузиасты не опускают руки и продолжают корпеть над своим творением.

Трудиться, впрочем, собираются ещё неопределённое количество времени, и сегодня создатели ремейка сообщили о том, что его запуск отложен до следующего года. Да, вот в таком весьма растяжимом формате и без упоминания причин такого решения.

Зато разработчики уточнили, что воссоздание игрового мира полностью завершено, а сейчас коллектив работает над интерьерами, подземельями и рядом схваток с боссами. По плану, с эстетической частью локаций авторы завершат работу к концу текущего года, после чего начнётся куда более ответственная часть процесса: доработка квестов, пользовательского интерфейса и особенностей геймплея.

Сложно сказать, сохранит ли фанатский ремейк Oblivion актуальность в 2026 году, учитывая уже давно, окончательно и бесповоротно устаревшую версию движка Creation Engine, использованную в Skyrim. За одно авторов проекта можно поблагодарить: их работа стала своего рода самоисполняющимся пророчеством, сделавшим геймерские шутки про то, что официальный ремейк «Обливиона» выйдет быстрее, чем фанатский, реальностью.

#игровая индустрия #the elder scrolls iv: oblivion #the elder scrolls iv oblivion #the elder scrolls v skyrim #skyblivion #the elder scrolls: v skyrim
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как собрать актуальный игровой ПК в декабре 2025 года и не разориться при покупке ОЗУ
18
Краткий обзор трилогии «Dead Space» со взглядом из 2025 года
3
3I/ATLAS — как NASA вычисляет траекторию и возможны ли манипуляции
8
Оплата криптой в магазинах РФ без переплаты по USDT - Пятерочка, OZON, AliExpress с выгодным курсом
6
«Медленные лошади» 5 сезон — все еще держит марку (краткий обзор сериала)
+

Сейчас обсуждают

ark-bak
22:35
Цена. Об этом недостатке речь?
ASUS отзывает свои премиальные видеокарты RTX 5090 ROG MATRIX из-за некоего технического недостатка
Ключи к очку Бернигана
22:21
Этот уродец сбежал с клизмирования.
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
deema35
22:08
"Эта новость стала серьёзным ударом для геймеров и энтузиастов. Crucial был синонимом доступной, надёжной оперативной памяти и SSD. Теперь рынок лишается одного из ключевых игроков, что может привести...
Micron полностью закрывает свой суббренд Crucial, выпускавший ОЗУ и SSD для потребительского рынка
Imeron
21:43
Ну да. А,ты как думал? Это "можно" для того кому надо "можно". Если у тебя условный "Мерседес" сломался - у тебя кривые руки, а если условная "БМВ" - ну это Большое Мусорное Ведро, тут надо чувствова...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
deema35
21:36
Пока они только думали о том как поднять цены, наши магазины тренировались в поднятии цен.
AMD повысит цены на видеокарты Radeon на 20 долларов за 8 ГБ и на 40 долларов за 16 ГБ
Евгений Грачев
21:31
3080 по пол миллиона стоила и где потом цены были как 40 вая серия вышла?
Геймеры призывают бойкотировать покупку оперативной памяти в надежде на снижение цен
deema35
21:22
А по моему понятно почему у АвтоВАЗа такие высокие цены. АвтоВАЗ выпускает в разы меньше автомобилей чем Европейские и уж тем более чем Китайские автопроизводители. А в цене присутствуют например затр...
Седан Geely Emgrand снят с продажи в России — модель уступила место «клону» в лице Belgee S50
vl
21:17
Я лично в сторону дипкуловских блоков питания особо и не смотрю, нынешний блок от Corsair и предыдущий тоже ( причину замены уже и не помню, но лет 10 отпахал точно )
Как собрать актуальный игровой ПК в декабре 2025 года и не разориться при покупке ОЗУ
vl
21:12
а если бы поставил хороший БП, то люди бы заходили и писали, какой хороший этот БП, так что результат тот же самый, в смысле количества отзывов))
Как собрать актуальный игровой ПК в декабре 2025 года и не разориться при покупке ОЗУ
Imeron
21:11
>Почему FreeBSD А можно узнать что дальше по списку? Ну, там, Temple или Haiku будет? >и Linux непригодны для использования А тут, я чуть бутерброд в монитор не выплюнул. В смысле не пригодны? Халф-л...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter