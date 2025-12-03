Что и требовалось, в общем-то, доказать.

Проект Skyblivion, представляющий собой фанатскую попытку переноса ролевой игры The Elder Scrolls IV Oblivion на движок The Elder Scrolls V Skyrim, существует как идея и частично воплощён «в коде» уже на протяжении очень многих лет. Потенциал проекта был существенно подбит с релизом официального ремастера «Обливиона», но энтузиасты не опускают руки и продолжают корпеть над своим творением.

Трудиться, впрочем, собираются ещё неопределённое количество времени, и сегодня создатели ремейка сообщили о том, что его запуск отложен до следующего года. Да, вот в таком весьма растяжимом формате и без упоминания причин такого решения.

Зато разработчики уточнили, что воссоздание игрового мира полностью завершено, а сейчас коллектив работает над интерьерами, подземельями и рядом схваток с боссами. По плану, с эстетической частью локаций авторы завершат работу к концу текущего года, после чего начнётся куда более ответственная часть процесса: доработка квестов, пользовательского интерфейса и особенностей геймплея.

Сложно сказать, сохранит ли фанатский ремейк Oblivion актуальность в 2026 году, учитывая уже давно, окончательно и бесповоротно устаревшую версию движка Creation Engine, использованную в Skyrim. За одно авторов проекта можно поблагодарить: их работа стала своего рода самоисполняющимся пророчеством, сделавшим геймерские шутки про то, что официальный ремейк «Обливиона» выйдет быстрее, чем фанатский, реальностью.