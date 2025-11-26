Разработчики официально огласили точную дату выхода.

Несмотря на то, что MMORPG World of Warcraft с нами уже больше двадцати лет, проект по причине отсутствия у него реальных и столь же живучих альтернатив продолжает сохранять интерес публики, а Blizzard, в свою очередь, продолжает снабжать его платным контентом. Сегодня разработчики наконец-то собрались с мыслями и огласили точную дату выхода крупного дополнения Midnight: отправиться в королевство эльфов крови Кель’Талас можно будет уже 2 марта следующего года.

По сюжету, нам предстоит сдержать вторжение армии Ксал’атата и сломать его планы по погружению мира в вечную тьму. Помимо нового сюжета в дополнении появятся и новые активности, квесты, рейды, боссы и подземелья. Наконец, в состав дополнения входит возможность строительства собственного жилища. Эта опция будет доступна в World of Warcraft уже со 2 декабря в случае предзаказа дополнения Midnight.