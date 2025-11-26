Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Большое дополнение Midnight для World of Warcraft выйдет в начале марта
Разработчики официально огласили точную дату выхода.

Несмотря на то, что MMORPG World of Warcraft с нами уже больше двадцати лет, проект по причине отсутствия у него реальных и столь же живучих альтернатив продолжает сохранять интерес публики, а Blizzard, в свою очередь, продолжает снабжать его платным контентом. Сегодня разработчики наконец-то собрались с мыслями и огласили точную дату выхода крупного дополнения Midnight: отправиться в королевство эльфов крови Кель’Талас можно будет уже 2 марта следующего года.

По сюжету, нам предстоит сдержать вторжение армии Ксал’атата и сломать его планы по погружению мира в вечную тьму. Помимо нового сюжета в дополнении появятся и новые активности, квесты, рейды, боссы и подземелья. Наконец, в состав дополнения входит возможность строительства собственного жилища. Эта опция будет доступна в World of Warcraft уже со 2 декабря в случае предзаказа дополнения Midnight.

#blizzard #world of warcraft
Сейчас обсуждают

RandomXP
22:53
Я запомнил HD5000 серию по 5850 - отлично подходили для майнинга тогда, стоили не дорого, были крайне выносливыми.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
valderm
22:50
очередное ковыряние бомжа из помойки
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
swr5
22:24
Странные фантазии. Наоборот считается, что именно современная Винда ассоциируется у пользователей с темным и страшным проприетарным монстром который запустил свои щупальца в десктопные компы и от кото...
Видеокарты AMD показали своё игровое превосходство над моделями Nvidia в Linux
Андрей
21:46
"Ключевой вопрос пока, впрочем, остаётся: зачем было строить столь масштабное предприятие на столь большом удалении от основных российских промышленных в целом и автомобилестроительных центров в частн...
Калининградская гигафабрика литий-ионных аккумуляторов выйдет на проектную мощность в следующем году
Сергей Анатолич
21:45
Я надеюсь поляки с палубы именно этой самой лодки собрались диктовать свою неприклонную "победоносную" волю России. Клоуны.🤣
Единственная подлодка Польши сломалась в море во время выхода в море в надводном положении
NuclearMissionJam
21:26
Пингвин Тукс и филосовский камень AMD, Пингвин Тукс и кубок драйверов, Пингвин Тукс и узник Windows, Пингвин Тукс и Орден FreeBDS, Пингвин Тукс и юзер-полулинуксер, Пингвин Тукс и Дары Чимбала. В двух...
Видеокарты AMD показали своё игровое превосходство над моделями Nvidia в Linux
inchaos75
21:22
"Номера для массовых обзвонов стали быстро попадать в черные списки" - если номер в черном списке, от него и смс не должно проходить. Не реклама ни разу, но Kaspersky Who Calls так и работает, если те...
Мошенники начали вынуждать россиян самостоятельно им перезванивать
козлина
21:15
хаха, темы с линуксом скоро будут похожи на эпизоды Гарри Поттера - сидят на сайте посетители, обсуждают какие то операционки, но название не говорят - ибо страшно. "Это название нельзя говорить...
Видеокарты AMD показали своё игровое превосходство над моделями Nvidia в Linux
beltar
21:08
У меня есть живая HD 5770 от гиги с кожухом в виде бэтмобиля. Карта, как карта, драйвера только красные со стыда. Я ее взял, т. к. она была компактнее немного более мощной GTX 260. DX 11 игры запустит...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
inchaos75
21:05
Юридически должно быть все прописано, на то и договор, что не прописано то не попадает под договор. Подарки, сувениры, то что дают как участнику то есть дают всем участникам и т.д. - да, но если конкр...
В Москве за ₽10 млрд по льготной процентной ставке построят фармзавод для выпуска онкопрепаратов
