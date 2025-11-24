Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Российский MMO-шутер PIONER выйдет в раннем доступе в середине декабря
Разработчики проекта объявили об этом официально.

Если вы следите за развитием отечественной игровой индустрии, то наверняка держите на мушке своего внимания MMO-шутер PIONER от студии GFA Games. Долгое время разработчики кормили ценителей жанра и сеттинга «завтраками», и вот сегодня наконец-то определились с точной датой выхода старта проекта в раннем доступе: начать играть в ещё не завершённую версию PIONER можно будет 16 декабря этого года.

Проект будет доступен в Steam, а пользователям из России и Беларуси его можно будет приобрести на платформе «Игры Ростелеком». Из текста коллектива GFA Games не вполне понятно, будет ли россиянам и белорусам закрыт доступ к Steam-версии PIONER, однако формулировка «эксклюзивно» заставляет думать именно о таком неблагоприятном варианте.

Если решение будет именно таким, то оно достаточно странное с точки зрения логики, поскольку основная масса пользователей у шутера будет именно в РФ и, возможно, в РБ, которые вполне справедливо в штыки принимают любые попытки (тем более насильственные) продвижения альтернативных Steam сервисов.

Напомним, что действие PIONER разворачивается в пережившем катастрофу альтернативном мире в постсоветском антураже. Игрокам необходимо выполнять задания, примыкать к группировкам и стараться выжить в этом полном мутантов и аномалий мире.

Как долго игру собираются продержать в раннем доступе, пока не уточняется.

#pioner #gfa games
