На достижение этого результата игре потребовалось чуть меньше двух недель.

MMO-«выживач» Dune Awakening порадовал игровую общественность своим релизом десятого июня, и спустя тринадцать дней разработчики из студии Funcom сообщили о достижении их творением результата в один миллион проданных копий. Естественно, данный результат трудно назвать потрясающим, учитывая масштабы современной игровой индустрии, но непосредственно для компании Funcom это знаковое событие, ведь Dune Awakening стала самой быстропродаваемой игрой в её истории.

Как и положено в современной игровой индустрии, Funcom снабдила Dune Awakening занимательной инфографикой, из которой следует, что за прошедшие тринадцать дней все игроки в Dune Awakening суммарно построили свыше полумиллиона орникоптеров, исследовали более 25,5 миллионов квадратных километров территории (это, на минуточку, в полтора раза больше площади России)., сформировали без малого 122 тысячи гильдий и потребили 6,1 тысяч тонн спайса.

С момента релиза Dune Awakening довольствуется весьма стабильной статистикой «онлайна» в Steam, которая варьируется от 90 тысяч до 175 тысяч пользователей одновременно в зависимости от времени суток. Долго ли будет сохраняться такое высокое внимание к проекту, узнаем через месяц. Обычно игры такого типа за это время успевают основательно «выдохнуться», а геймеры — наиграться.

Отметим, что в пользу Dune Awakening также играет тот факт, что это одна из немногих крупных игр, которая доступна в российском сегменте Steam без лишних «танцев с бубном». Таким образом, разработчики не отрезали себя от большого и платёжеспособного игрового рынка, за счёт которого в том числе и обеспечили себе весь вышеизложенный результат.