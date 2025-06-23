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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Star Wars Battlefront II установила рекорд «онлайна» в Steam на фоне крупной распродажи
Проект отдавали, по сути, за бесценок. И это сработало.

Вышедший в 2017 году мультиплеерный шутер Star Wars Battlefront II сложно назвать хватавшим звёзды с неба. Проект не получил большого признания, а его статистика «онлайна» оставляла желать не просто лучшего, а сильно лучшего. Последние годы Star Wars Battlefront II в статистическом плане демонстрирует не успешную жизнь, а существование на грани выживания, поэтому издателем было принято решение о применении к нему 90-процентной скидки.

Решение оправдалось, и уже в минувшее воскресенье вечером «онлайн» шутера в Steam взлетел почти в 18 раз относительно своих стандартных показателей последних лет, достигнув пикового значения почти в 36 тысяч пользователей. На момент написания данной заметки в сети в Steam-версии Star Wars Battlefront II одновременно находились свыше двадцати тысяч пользователей. При этом справедливости ради следует помнить, что игра вышла в Steam спустя три года после релиза на других платформах — проще говоря, уже на излёте своей популярности и актуальности.

Означает ли это, что Star Wars Battlefront II ждёт новая жизнь, вопрос пока открытый. В своё время Electronic Arts и DICE благодаря бесплатной раздаче Battlefield 3 смогли превосходно продлить ей жизнь ещё на несколько лет, поэтому не исключено, что со Star Wars Battlefront II удастся провернуть тот же «фокус». Тут, правда, следует помнить, что Battlefield 3 изначально была не в пример качественнее и популярнее, нежели Star Wars Battlefront II.

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#electronic arts #dice #star wars battlefront ii
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