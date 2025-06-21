Для тех, кому имеющиеся уровни сложности кажутся уровнями лёгкости.

Любая видеоигра, не важно, старая она или современная, неизбежно изучается геймерами и обретает определённые идеальные варианты прохождения, при которых любой уровень сложности перестаёт бросать пользователю вызов. Когда этот момент настанет, разработчикам, естественно, неизвестно, поэтому внедрение такого режима сложности обычно откладывается на пострелизную поддержку.

В случае с Assassin’s Creed Shadows необходимость внедрения сверхвысокого уровня сложности уже назрела, и вот Ubisoft сообщила о том, что соответствующее обновление версии 1.0.6 будет применено к игре уже на следующей неделе — 25 июня.

Помимо нового уровня сложности под говорящим названием «Кошмар» (Nightmare), предназначенного для тех, кому имеющиеся режимы сложности уже не доставляют никаких проблем, в Assassin’s Creed Shadows с обновлением 1.0.6 появятся новые персонажи и новая сюжетная линия.

В детали авторы пока не вдаются, хотя могли бы, ведь до выпуска обновления остались считанные дни.