Игра уже подверглась ревью-бомбингу, поскольку проблема не решается на протяжении нескольких месяцев.

Так называемый ревью-бомбинг, когда пользователи начинают массово в рамках своеобразного «флешмоба» занижать рейтинг игры с целью привлечения внимания разработчиков к имеющимся в ней проблемам, это довольно частое и, надо сказать действенное средство.

Подверглась ему и Monster Hunter Wilds, которая хоть и разошлась большим для серии тиражом за считанные месяцы, но проблемы в которой так и не решены до конца. И вот по состоянию на сегодняшний день актуальный пользовательский рейтинг Monster Hunter Wilds в Steam составляет 18 %. Средний с момента релиза пользовательский рейтинг также закономерно снизился и составил 59 %.

Как пишут геймеры, проект остаётся «сырым», а разработчики сосредоточены на выпуске контента с целью его монетизации, а не исправлением насущных проблем с игрой, о которых пользователи бьют в набат ещё с момента релиза.

Повлияет ли этот ревью-бомбинг на поведение разработчиков, покажет время.