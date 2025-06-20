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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Mafia The Old Country отправилась в печать — релиз состоится уже 8 августа
И теперь эта дата неизменна. Если только не произойдёт что-то непредвиденное.

В игровой индустрии всегда существует вероятность непредвиденного переноса уже объявленной и утверждённой даты релиза, но в случае с Mafia The Old Country этого уже, скорее всего, не произойдёт, поскольку, как сообщили сегодня разработчики из Hangar 13, новинка отправилась в печать («ушла на золото»).

Данный этап развития видеоигры означает, что её мастер-копия уже была собрана, а сам процесс разработки официально завершён. Таким образом, нужда в переносе релиза отпадает, и отправиться на Сицилию образца начала XX века, чтобы принять на себя роль молодого подающего большие надежды мафиози Энцо Фавары, можно будет уже 8 августа без неприятных сюрпризов.

Прецеденты в игровой индустрии, когда дата релиза уже отправленной в печать игры впоследствии переносилась, конечно, случались, и самый яркий пример это Cyberpunk 2077, но такие ситуации слишком редки, чтобы рассматривать их со статистической точки зрения.

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#2k games #hangar 13 #mafia the old country
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