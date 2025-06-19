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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы Dune Awakening чуть позже представят план поддержки проекта
Пока что не время, ещё слишком велик пострелизный хаос. Возможно, решение логичное.

MMO-«выживалка» Dune Awakening продемонстрировала успешный старт и получила высокие пользовательские оценки. Самое время подумать о том, как максимизировать актуальность проекта и, тем самым, обеспечить его долгосрочную монетизацию. В компании Funcom над этим уже активно размышляют, однако вдаваться в подробности публично пока не собираются, предпочитая подождать, «пока не утихнет безумие после релиза».

Сложно сказать, что разработчики подразумевают под «безумием», но, скорее всего, речь идёт об избыточно высокой активности пользователей, для которых сейчас всё в новинку и которым сейчас совсем ни к чему распылять внимание на состав грядущих обновлений и контентных добавок.

В целом, подход справедливый и взвешенный. Обновления, если, конечно, они не направлены на исправление критических ошибок, это такие вещи, которые не терпят спешки. Релиз Dune Awakening состоялся всего полторы недели назад, и геймерам нужно дать больше времени на то, чтобы освоиться в игровом мире и привыкнуть к его механикам.

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#funcom #dune awakening
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