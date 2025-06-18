Ранее он показывал только FPS. Похоже, эра сторонних мониторинговых программ уходит в прошлое.

Многие энтузиасты, не жалеющие времени и средств на обновление своих игровых компьютеров, предпочитают отслеживать работу системы во время нагрузки, коей преимущественно выступают различные современные видеоигры. И если раньше мониторинг основных параметров системы, как то частота кадров, температуры и частоты центрального и графического процессоров и потребление оперативной памяти, было необходимо осуществлять с помощью стороннего софта, то теперь потребность в этих программах отпадает.

Связано это с тем, что, как обнаружили журналисты издания VideoCardz, Valve обновила бета-версию клиента Steam, значительно расширив функциональность местного оверлея производительности. Если раньше этот оверлей показывал лишь частоту кадров, то теперь в нём представлена масса параметров работы компьютерных компонентов, включая даже и проверку работы технологии «умного» сглаживания DLSS.

Сколь значителен смысл этого нововведения, вопрос больше дискуссионный. Кому-то нравится наблюдать за показателями работы компьютера, большинству же это будет только мешать. В любом случае, наличие соответствующей функциональности непосредственно в Steam можно только приветствовать.