Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы Dying Light The Beast поведали о разнообразии оружия в игре — от ножей до гранатомёта
Ранее столь тяжёлого вооружения в серии не было.

Всего через два месяца, а это время пролетит так быстро, что мы и заметить не успеем, все фанаты зомби-боевиков смогут приступить к прохождению Dying Light The Beast и принять на себя роль хорошо известного по первой части серии Кайла Крейна. Поскольку любая игра в этом жанре подразумевает многообразие доступных вооружений, то именно этой теме и посвятили обзорный ролик разработчики.

Хотя Dying Light The Beast сохранит верность традиции и преимущественно сосредоточится на холодном оружии самых разных видов — от банальных кухонных ножей до серпов — но и серьёзное оружие опробовать тоже дадут. Персонаж сможет стрелять из лука, пользоваться редкими образцами огнестрельного оружия, жечь местных заражённых из огнемёта, а также впервые в серии ликвидировать целые полчища зомби с помощью многозарядного гранатомёта.

Холодное оружие изнашивается и ломается, и для его починки персонажу необходимы соответствующие предметы. Также холодное оружие отличается качеством и, соответственно, редкостью: более редкие образцы лучше держат удар, но их починка потребует большего количества ресурсов.

Огнестрельное и тяжёлое вооружение рекомендуется оставлять для особых случаев, поскольку боеприпасы для них в игровом мире большая редкость. Ну а насколько Dying Light The Beast действительно интересный продукт и насколько в плане геймплея он повторяет первую часть, узнаем 22 августа.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#techland #dying light the beast
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Июнь)
27
Выбираем лучшую видеокарту за 30 000 ₽
64
"Крутой поворот", "Взрыв скоростного поезда" - не краткий обзор двух новых фильмов
1
40 великолепных игр на ПК, вышедших в 2020-2024 году, которые обязательно стоит пройти
5
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
94
О пополнении баланса Steam в 2025 году — самый выгодный из легальных вариантов
1
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 3
98
Российские законодатели расширяют санкции параллельному импорту
3
Обзор фильмов «Балерина» и «Как приручить дракона» - два билета, два мира, один довольный зритель
6
О вероятности подорожания энергоресурсов из-за Ирано-израильского конфликта
28

Сейчас обсуждают

Сантос Родригес
20:47
Хватит пиздеть ты украл фото с отзыва
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Вадим Киптилов
20:28
Похож чем-то на One UI 7
Первые скриншоты HyperOS 3 демонстрируют переработанный дизайн интерфейса и иконок
Дато Нижегородский
20:13
Экспериментирую? Это запрещено? Мы вроде бы на сайте оверклокер сидим, а не на сайте домохозяек. Прекращай уже завидовать, сколько можно? Взрослый мужик...
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
DGerome42
20:12
А что за вентилятор приколхозен к видюхе сверху? ))) Только купил ВК, и уже приколхозил сверху вентилятор )))
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Hhh Arr
20:05
Одноканал... Да вы, батенька, клоун?
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Июнь)
Type
20:04
Хахаха
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Георгий Махалов
19:46
Лучше пусть будет 4 лишних "недоядра", один хер альтернатив по мощности 14600кф за его цену нет.
Собираем продвинутый ПК 2025 года для QuadHD-гейминга в бюджете до 150 тысяч рублей
Дато Нижегородский
19:34
Только что прогнал этот тест, у меня ВО так получилось.
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Cider
19:33
Шиша - ты Черт позорный, а не Дато.
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
vl
19:32
если 3060 12гиг уже есть, то смысла нет апгрейдиться, как минимум, ещё год,на высоких настройках и на FHD , потянет любую игру.
Лучшая видеокарта за ~30к: детальный разбор Intel, NVIDIA и AMD.
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем