Ранее столь тяжёлого вооружения в серии не было.

Всего через два месяца, а это время пролетит так быстро, что мы и заметить не успеем, все фанаты зомби-боевиков смогут приступить к прохождению Dying Light The Beast и принять на себя роль хорошо известного по первой части серии Кайла Крейна. Поскольку любая игра в этом жанре подразумевает многообразие доступных вооружений, то именно этой теме и посвятили обзорный ролик разработчики.

Хотя Dying Light The Beast сохранит верность традиции и преимущественно сосредоточится на холодном оружии самых разных видов — от банальных кухонных ножей до серпов — но и серьёзное оружие опробовать тоже дадут. Персонаж сможет стрелять из лука, пользоваться редкими образцами огнестрельного оружия, жечь местных заражённых из огнемёта, а также впервые в серии ликвидировать целые полчища зомби с помощью многозарядного гранатомёта.

Холодное оружие изнашивается и ломается, и для его починки персонажу необходимы соответствующие предметы. Также холодное оружие отличается качеством и, соответственно, редкостью: более редкие образцы лучше держат удар, но их починка потребует большего количества ресурсов.

Огнестрельное и тяжёлое вооружение рекомендуется оставлять для особых случаев, поскольку боеприпасы для них в игровом мире большая редкость. Ну а насколько Dying Light The Beast действительно интересный продукт и насколько в плане геймплея он повторяет первую часть, узнаем 22 августа.