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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Шутер FBC Firebreak показал слабый старт в Steam с пиковым «онлайном» ниже двух тысяч игроков
Что, в общем-то, и требовалось доказать.

Вчера состоялся релиз кооперативного шутера FBC Firebreak во вселенной Control от студии Remedy. И хотя проект создавался именитыми разработчиками, а его действие разворачивается во вселенной, получившей сравнительно большое признание игрового сообщества, пока что можно констатировать, что перед нами, скорее, неудача, нежели история успеха.

И такой несложный вывод можно сделать, если взглянуть на первую статистику FBC Firebreak в Steam. Как передаёт ресурс SteamDB, в сервисе цифровой дистрибуции от Valve в новинку в пике играло всего 1 992 человека. На момент написания этой заметки «онлайн» кооперативного творения Remedy в Steam составлял меньше восьмисот человек.

Вместе с тем FBC Firebreak отличилась и низкими пользовательскими оценками, которые к моменту публикации этого материала составляли всего 60 %. По словам тех, кто уже опробовали игру, в ней критически недостаёт контента.

Безусловно, пока что говорить о конечных статистических результатах новинки преждевременно, поскольку впереди выходные, в ходе которых «онлайн» неизбежно подрастёт, однако следует понимать, что при столь скромных, если не сказать разгромных стартовых показателях большого прироста за счёт выходных ожидать не приходится.

По всей видимости, FBC Firebreak ожидает скорое забвение, что, впрочем, не такая уж и уникальная ситуация для современной игровой промышленности. Необходимо понимать, что видеоигры это развлечение для «жирных» времён, и когда эти времена уходят в прошлое, то люди становятся гораздо более придирчивыми и избирательными в вопросе выбора интерактивных развлечений.

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#remedy #fbc firebreak
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