Видимо, повлияли жалобы на неработающие серверы.

Сегодня состоялся релиз кооперативного шутера FBC Firebreak от студии Remedy. Несмотря на известную обстановку, проект был доступен в том числе и в российском регионе Steam. Отечественные геймеры этим воспользовались, но довольно быстро выяснилось, что у FBC Firebreak имеются проблемы с подключением к серверам с российских IP-адресов, что вылилось в так называемый ревью-бомбинг со стороны отечественных геймеров.

Не берёмся судить, в чём причина проблем с доступом к серверам, поскольку эти причины могут быть разными, но в Remedy не стали просто сидеть и наблюдать за происходящим, а просто сняли новинку с продажи в российском регионе. Теперь Steam-страница FBC Firebreak встречает нас уже привычным с 2022 года окном со словами «Данный товар недоступен в вашем регионе».

Remedy пока что не объяснила причины принятого решения, поэтому не исключено, что снятие FBC Firebreak с продажи связано с проблемами именно на российской стороне. Напомним, что Remedy заранее предупреждала, что не гарантирует адекватную работоспособность шутера в России и Китае из-за «особенностей» сетевой инфраструктуры в данных государствах.