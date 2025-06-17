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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Глава Gearbox считает, что для любителей игр разница в стоимости в $10 незначительна
Раз она незначительная, то почему бы не продавать на $10 дешевле, а не дороже, справедливо спросят геймеры.

Уже на протяжении многих недель сооснователь и руководитель Gearbox Software Рэнди Питчфорд находится в эпицентре скандала, связанного с его необдуманным комментарием относительно ценообразования на современные видеоигры. По мнению Питчфорда, истинный фанат серии будет готов заплатить и $80 за базовое издание игры. И хотя в итоге лутер-шутер Borderlands 4 был оценён издателем в $70 за базовое издание, осадок остался.

Кроме того, Питчфорд зачем-то решил продолжить развивать эту тему, заявив, что существует большая разница между «ценностью» и «стоимостью», и что относительно ценности игры для конкретного фаната разница в стоимости в $10 не столь уж значительна. В качестве примера Питчфорд привёл небезызвестную Mario Kart World, стоимость которой составила $80, но ценность которой, по мнению главы Gearbox, значительно превосходит формальный ценник.

Не берёмся судить, с кем Питчфорд консультировался в вопросах дипломатии и «контроля ущерба», но получается пока не просто неубедительно: заявления главы компании можно даже счесть вредительскими для её интересов, поскольку негативно воспринимаются игровой общественностью. Которая, к слову, совершенно справедливо задаётся вопросом: если $10 это незначительная разница, то почему бы не продавать игры на $10 дешевле.

В любом случае, какова реальная ценность Borderlands 4 для фанатов серии, мы узнаем 12 сентября на всех актуальных платформах. Статистика продаж за первую неделю скажет о многом.

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#2k games #gearbox software #borderlands 4
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