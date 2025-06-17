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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Более 300 тысяч игроков добавили российский MMO-шутер PIONER в список желаемого в Steam
Постапокалипсис как игровой жанр сохраняет свою привлекательность.

Отечественный постапокалиптический MMO-шутер PIONER сейчас участвует в фестивале Steam «Играм быть», где все желающие могут опробовать его демоверсию. Не берёмся судить, как много людей установили и поиграли в «демку», но вчера вечером разработчики из студии GFA Games сообщили о том, что их творение в список желаемого в Steam добавили уже более трёхсот тысяч пользователей. В связи с этим вероятно, что многие из них приняли соответствующее решение на основе впечатлений от демоверсии.

Отметим, что PIONER по своему духу напоминает игры серии S.T.A.L.K.E.R., а участие проекта в фестивале «Играм быть» уже позволило девелоперам собрать массу полезных отзывов, которые будут учтены при внесении изменений в релизную версию проекта.

По плану, релиз игры должен состояться до конца текущего года. Более точных сроков пока нет.

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#pioner #gfa games
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лохос тупус - кормёжки сегодня не будет, у тебя в меню опять собственное говнецо
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Remarc
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они чудаки какие-то,то у них mendocino который интеловский slot1/s370,то теперь venice который s939 ,ничего нового уже придумать не могут
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coth
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smash526
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Tita_M
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KotSkripaley
17:38
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Hfdruvc Hfdruvc
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