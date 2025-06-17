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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Кооперативный шутер FBC Firebreak во вселенной Control стал доступен для прохождения
Игра распространяется по традиционной — премиальной модели.

Разработчики из студии Remedy, полностью в соответствии с первоначальным планом, открыли доступ к своему кооперативному шутеру FBC Firebreak. С сегодняшнего дня поиграть в новинку может любой желающий.

FBC Firebreak интересен двумя моментами. Во-первых, это первая кооперативная игра от Remedy, а во-вторых, её действие разворачивается во вселенной получившего относительно большую популярность мистического экшена Control — спустя шесть лет после его событий.

Проект продаётся в том числе в российском регионе, где оценён в 1 999 рублей. Много это или в самый раз для игры такого уровня, каждый пусть решает для себя сам, но в современной игровой индустрии такие продукты принято распространять по условно-бесплатной модели. По всей видимости, Remedy решила скомпенсировать сей факт отсутствием в FBC Firebreak боевого пропуска и иных механизмов внутриигровой монетизации. И в самом деле, так гораздо честнее по отношению к потребителю.

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#remedy #control #fbc firebreak
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