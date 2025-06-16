Играть станет гораздо приятнее, как ни крути.

Хотя песочница Minecraft и построена на идее минимализма в его крайней степени, но от более красивой и современной графики ещё никому не становилось хуже. Вот Mojang в своё время и решила подготовить обновление Vibrant Visuals, дабы придать графической составляющей своего культового творения больше жизни и красок. Теперь разработчики напомнили о том, что обновление выйдет уже завтра, 17 июня.

С установкой обновления Vibrant Visuals в Minecraft появится объёмный туман, улучшенные текстуры и эффекты воды, динамические тени и объёмное освещение.

Разработчики отдельно отметили, что обновление затрагивает исключительно визуальную часть. В плане игрового процесса всё останется как прежде.

Также следует отметить, что обновление вовсе не обязывает вас активировать новый графический режим. При желании или же если ваше устройство не способно «переварить» усовершенствованную графику, все нововведения Vibrant Visuals можно отключить, сохранив классический визуальный стиль Minecraft.

Обновление на данном этапе затрагивает только Minecraft Bedrock Edition. В перспективе оно выйдет и для Java Edition.