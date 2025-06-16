Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Borderlands 4 оценили в $70 в базовом издании — предзаказы уже открылись
Ну, хотя бы не $80, как опасались фанаты серии.

Некоторое время назад лутер-шутер Borderlands 4 попал в эпицентр скандала, случайно разожжённого сооснователем студии Gearbox Software Рэнди Питчфордом. Пожелав отметить преданность фанатов игр производства Gearbox, Питчфорд непреднамеренно допустил ошибку и заявил, что даже если новинка будет стоить $80, настоящие фанаты всё равно её приобретут.

Не берёмся судить, была ли в планах издательства 2K Games установка такого зашкаливающего для проекта данного уровня ценника и был ли он пересмотрен на фоне скандала, но сегодня со стартом предварительных заказов стало известно, что в американском регионе Borderlands 4 в базовом издании оценена в $70, а в Европе, соответственно, в 70 евро. В российском регионе игра официально не продаётся по причине добровольного ухода компании Take-Two Interactive, владеющей издательством 2K Games, с российского рынка во исполнение односторонних западных ограничительных мер.

Издания «делюкс» и «супер делюкс» оценены издателем в $100 и $130 соответственно. От базового издания они отличаются только различными наборами внутриигрового контента, включая дополнительные вооружения, элементы экипировки и их расцветки. Надо оно вам за такие деньги или нет, решает каждый для себя сам.

Релиз Borderlands 4 назначен на 12 сентября текущего года на всех актуальных платформах.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#2k games #gearbox software #borderlands 4
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

В РФ подтвердили эффективность новейшего лазерного оружия и в ходе проверки сбили два типа дронов
8
10 мощных электросамокатов с моторами от 1000W для города и бездорожья
13
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 2
94
Итоги гоночного уик-энда 14-15 июня
+
Вспоминаем универсальные кулеры для видеокарт — популярные в прошлом и почти исчезнувшие сегодня
43
Пять игр, которые убедили меня в том, что телефон — это ещё одна полноценная игровая платформа
+
70 отличных игр для слабых видеокарт с 1 ГБ видеопамяти, в которые интересно играть в 2025 году
+
О геймерских традициях, появившихся благодаря ежегодным распродажам Steam
+
Игры на дисках — главная реликвия былого величия Xbox 360
+

Сейчас обсуждают

Китя.
18:22
Сейчас и велик хороший без аккумуляторный спокойно разгоняется до 35-40км.ч. и что на них тоже права надо типа М.
10 мощных электросамокатов с моторами от 1000W для города и бездорожья
Китя.
18:17
Дороги надо отдельно делать для самокатов и велосипедов.
10 мощных электросамокатов с моторами от 1000W для города и бездорожья
mahaleksmos
18:11
Ты просто мыслишь думая что люди играют. 90 % просто посмотрят на ютубе. Что же не кидаюстя на этих челиков. Они же пираты. Более того ты можешь даже взять в руки геймпад и делать видимость что играеш...
О пиратстве видеоигр в России — маленькое исследование большой проблемы
mahaleksmos
18:11
Друг тут даже твой тезис. Игра валяется а через год - 2 даже издателю будет не нужна (смотрим пример игра не продается - снимают денуву).. А люди они как мусорщики. Уже приводил тезис. Чел же не кид...
О пиратстве видеоигр в России — маленькое исследование большой проблемы
mahaleksmos
18:08
1) Ну вот я скачал. И даже не устанавливал ? Считай в стиме вернул бабки. Только не забыл. 2) Понравится куплю для ачивок по распродажам через пару лет или куплю стаф + игру ( например очень люблю си...
О пиратстве видеоигр в России — маленькое исследование большой проблемы
Archont
18:07
У нас в городе половина отделений ПР скоро закроется, потому что все работники разбежались. Никто не хочет работать за 20к в месяц.
Глава «Почты России» раскритиковал высокие зарплаты курьеров
Mallory
18:07
Надо бы определиться кто вообще является обычным пользователем. А то у одних обычный пользователь даже винду себе поставить не может, а у других сам себе компьютер собирает. P.S. А Чимбал позорник, ...
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 2
drop_dragon
17:53
Если бы только курьеры на почте России такие зарплаты были , я бы понял возмущение.
Глава «Почты России» раскритиковал высокие зарплаты курьеров
drop_dragon
17:51
На все дома раскидывать. Обще домовые нужды.
Минстрой РФ: Плата за воду без приборов учета может увеличиться втрое
Genry
17:46
Автор, не пиши чушь: С-500 не заменяет С-400. Это системы разного назначения и высотности и потому только дополняют друг друга. С-500 - это крупные баллистические ракеты и спутники в ближнем космосе...
Россия поставит С-400 Ирану – подробности взаимовыгодной сделки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем