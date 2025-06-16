Ну, хотя бы не $80, как опасались фанаты серии.

Некоторое время назад лутер-шутер Borderlands 4 попал в эпицентр скандала, случайно разожжённого сооснователем студии Gearbox Software Рэнди Питчфордом. Пожелав отметить преданность фанатов игр производства Gearbox, Питчфорд непреднамеренно допустил ошибку и заявил, что даже если новинка будет стоить $80, настоящие фанаты всё равно её приобретут.

Не берёмся судить, была ли в планах издательства 2K Games установка такого зашкаливающего для проекта данного уровня ценника и был ли он пересмотрен на фоне скандала, но сегодня со стартом предварительных заказов стало известно, что в американском регионе Borderlands 4 в базовом издании оценена в $70, а в Европе, соответственно, в 70 евро. В российском регионе игра официально не продаётся по причине добровольного ухода компании Take-Two Interactive, владеющей издательством 2K Games, с российского рынка во исполнение односторонних западных ограничительных мер.

Издания «делюкс» и «супер делюкс» оценены издателем в $100 и $130 соответственно. От базового издания они отличаются только различными наборами внутриигрового контента, включая дополнительные вооружения, элементы экипировки и их расцветки. Надо оно вам за такие деньги или нет, решает каждый для себя сам.

Релиз Borderlands 4 назначен на 12 сентября текущего года на всех актуальных платформах.