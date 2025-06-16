Раз в четыре—пять месяцев, если точнее. На первый взгляд решение выглядит сомнительным.

До выхода симулятора выживания в микромире Grounded 2 от Obsidian Entertainment осталось полтора месяца. Самое время для того, чтобы начинать активную предпродажную подготовку, и в комментарии изданию GamesRadar геймдиректор проекта Крис Паркер сделал в этом направлении большой шаг.

В частности, Паркер заявил, что политика частого выпуска обновлений, которой разработчики придерживались в первой Grounded, себя не оправдала, поэтому во второй части серии Obsidian решила пересмотреть подход и «растянуть» выпуск обновлений. В сиквеле они будут выходить примерно раз в четыре—пять месяцев.

На первый взгляд данное решение выглядит сомнительным, но опыт Obsidian показал, что слишком частый выпуск обновлений вызывает у игроков такое же недовольство, как и слишком редкое уделение разработчиками внимания проекту. В итоге было принято решение о своеобразной золотой середине. Надеемся, впрочем, что первые обновления всё-таки будут выходить чаще, чем раз в несколько месяцев: релиз любой современной видеоигры сопряжён с ошибками, требующими скорейшего исправления.

Отправиться в мир насекомых, если, конечно, вы не страдаете инсектофобией, можно будет уже 29 июля.