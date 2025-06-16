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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Число загрузок Fallout Shelter за 10 лет существования игры превысило 230 миллионов
Проект условно-бесплатный, поэтому загрузки — один из немногих актуальных статистических показателей.

На минувших выходных мобильный симулятор выживания и обустройства убежища Fallout Shelter отметил юбилей — 10 лет со дня выхода в свет. За это приличное для современной игровой индустрии время проект получил массу обновлений и привлёк внимание не миллионов и даже не десятков миллионов пользователей. Как сообщили разработчики, число загрузок Fallout Shelter за десять лет преодолело отметку в 230 миллионов.

Учитывая, что Fallout Shelter это условно-бесплатная игра, число загрузок можно воспринимать как один из двух убедительных статистических показателей проекта. Второй показатель — объём выручки, но в данном аспекте авторы игры пока решили поскромничать.

Напомним, что в Fallout Shelter игрокам необходимо обустраивать убежище для выживших в результате ядерного апокалипсиса и принимать в свои ряды персонажей в зависимости от их навыков. Персонажи с высоким показателем интеллекта лучше занимаются исследованиями, шустряки — разведкой, которая тоже важна, и так далее.

В честь юбилея в игре проходит распродажа различных внутриигровых предметов, но пользователям из России от этого, как вы понимаете, ни холодно, ни жарко.

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#bethesda softworks #fallout shelter
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