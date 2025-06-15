А то простые «траки» уже всем поднадоели, видимо.

Симулятор дальнобойщика Euro Truck Simulator 2, который за тринадцать лет своего существования стал эталоном жанра и оброс армией фанатов, давно не получал новый геймплейный контент. Да, для игры регулярно выходят дополнения, расширяющие географию грузоперевозок, но непосредственно новых возможностей в симуляторе не появлялось уже очень давно.

Разработчики из SCS Software это понимают, поэтому сообщили о том, что работают над крупным обновлением Euro Truck Simulator 2 под названием Project Coaches. В данном случае слово coaches нужно переводить не как «диваны», а как автобусы дальнего следования, или междугородные автобусы. Собственно, само название обновления полностью раскрывает его суть: в нём игрокам будет предложено взять на себя роль водителя автобуса, развозящего пассажиров по остановкам.

Как отметили разработчики, они уже давно хотели реализовать данную задумку, но до начала процесса руки дошли только сейчас.

Над Project Coaches трудится специальная выделенная для работы над ним команда. Пока что SCS Software не может сказать, когда обновление будет применено к Euro Truck Simulator 2.

Стоит отметить, что автобусы по своей физике и характеру движения похожи на грузовики, так что долго переучиваться игрокам не придётся. Кроме того, рискнём предположить, что все игровые устройства, как то руль, педали и контроллер переключения передач, без которых играть в Euro Truck Simulator 2 попросту скучно, будут полностью взаимосвязаны между грузовиками и автобусами.