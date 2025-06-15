Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Обновление Euro Truck Simulator 2 добавит в игру возможность управлять автобусами
А то простые «траки» уже всем поднадоели, видимо.

Симулятор дальнобойщика Euro Truck Simulator 2, который за тринадцать лет своего существования стал эталоном жанра и оброс армией фанатов, давно не получал новый геймплейный контент. Да, для игры регулярно выходят дополнения, расширяющие географию грузоперевозок, но непосредственно новых возможностей в симуляторе не появлялось уже очень давно.

Разработчики из SCS Software это понимают, поэтому сообщили о том, что работают над крупным обновлением Euro Truck Simulator 2 под названием Project Coaches. В данном случае слово coaches нужно переводить не как «диваны», а как автобусы дальнего следования, или междугородные автобусы. Собственно, само название обновления полностью раскрывает его суть: в нём игрокам будет предложено взять на себя роль водителя автобуса, развозящего пассажиров по остановкам.

Как отметили разработчики, они уже давно хотели реализовать данную задумку, но до начала процесса руки дошли только сейчас.

Над Project Coaches трудится специальная выделенная для работы над ним команда. Пока что SCS Software не может сказать, когда обновление будет применено к Euro Truck Simulator 2.

Стоит отметить, что автобусы по своей физике и характеру движения похожи на грузовики, так что долго переучиваться игрокам не придётся. Кроме того, рискнём предположить, что все игровые устройства, как то руль, педали и контроллер переключения передач, без которых играть в Euro Truck Simulator 2 попросту скучно, будут полностью взаимосвязаны между грузовиками и автобусами.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#scs software #euro truck simulator 2
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 мощных электросамокатов с моторами от 1000W для города и бездорожья
3
Краткий обзор бюджетной мыши Smartbuy RUSH X16
3
В РФ подтвердили эффективность новейшего лазерного оружия и в ходе проверки сбили два типа дронов
2
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 2
59
О пиратстве видеоигр в России — маленькое исследование большой проблемы
65
Дозиметрия в домашних условиях
8

Сейчас обсуждают

Rommel85FRO
19:18
Ну как тут мазаться все стали! Ха-ха! Ну конечно же. Стыдно же признаться, что денег на игры попросту нет. Ха-ха! Уроды!
О пиратстве видеоигр в России — маленькое исследование большой проблемы
Александр Иванов
19:17
Ну так всем линукслидам даёт ответ пользовптель: доля win на десктопах - около 80%. Доля всяких разных пингвиньих разновидностей едва дотягивает до 2%. Все... Можно больше не продолжать...
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 2
Rommel85FRO
19:15
Вы в самом деле отсталые здесь все или придуряетесь? Игре больше 10 лет! Поддержка во всех странах окончена. Какие вам деньги?! Покупайте актуальную Форцу.
О пиратстве видеоигр в России — маленькое исследование большой проблемы
Rommel85FRO
19:11
Во-первых не присвоил, а заморозил. А во-вторых сколько активов иностранных компаний РФ отжала на своей территории? Смотрите дальше свой ТВ! Видимо потерянное поколение окончательно добьет свою страну...
О пиратстве видеоигр в России — маленькое исследование большой проблемы
Цымбал я твой рот абал
19:11
Это НЕВОЗМОЖНО без смены ру региона на украинский или прочий. Сам ли будешь менять или продавец за тебя. Так вопрос. Как мне купить фф16 БЕЗ смены региона? Если я не хочу этим заниматься за свои же ба...
О пиратстве видеоигр в России — маленькое исследование большой проблемы
Цымбал я твой рот абал
19:09
Это каждый за себя решает сам и не является причиной для оскорблений
О пиратстве видеоигр в России — маленькое исследование большой проблемы
Rommel85FRO
19:08
Ну тогда в РФ тоже не 700 баксов, а по факту 300. Я оффициальные цифры написал. И не свистите про 1-2 игры. Они еще и фильмы и всякие онлайн-кинотеатры оплачивают. И айфон для них копейки. А по всяким...
О пиратстве видеоигр в России — маленькое исследование большой проблемы
Любое Имя
19:07
Кейсария как дача ,не думаю что он там живет
СМИ: Иран применил новую манёвренную баллистическую ракету "Хадж Кассем" для ударов по Израилю
Любое Имя
19:06
Ну это не точно,как раз эффективные ПВО израильские.Любое ПВО можно перегрузить целями
СМИ: Иран применил новую манёвренную баллистическую ракету "Хадж Кассем" для ударов по Израилю
ЮРА ОНИЩЕНКО
19:04
Чтобы ты не написал - получаешь минусы. Это ты такой, а не люди виноваты, что ты для всех отвратительный
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем