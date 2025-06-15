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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы «Ведьмака 4» постараются минимизировать количество квестов с поисками предметов
Бич ролевых игр, возможно, потихоньку будет уходить в историю. Если, конечно, такой же подход возьмут на вооружение и другие разработчики.

Всякий, кто играл в современные ролевые игры, знает, насколько рутинными и сомнительными в плане контентной и смысловой нагрузки являются многочисленные квесты в духе «пойди, найди и принеси». В подавляющем большинстве случаев внятно не объясняется, зачем квестодателю условные десять когтей медведя, двадцать крыльев бабочек, изумруды и растение с синими цветами, поэтому квесты подобного рода игроками либо игнорируются полностью, либо проходятся через силу, поскольку их выполнение необходимо для продвижения по сюжету.

В игровом сообществе существует консенсус на тему того, что от квестов такого рода в ролевых играх надо если не отказываться полностью, то хотя бы резко минимизировать их количество, дабы каждое подобное задание хотя бы было проработано и адекватно объясняло причину, по которой персонажу нужен тот или иной предмет.

По всей видимости, в CD Projekt RED эти призывы услышали, и дизайнер квестов студии Филипп Вебер в интервью изданию GamesRadar+ заявил, что в четвёртой номерной части «Ведьмака» разработчики «не делают квесты в духе "подай-принеси"» (fetch quests — ориг.).

Из опубликованной изданием цитаты Вебера, впрочем, не вполне ясно, откажутся разработчики от этих квестов вовсе или же резко сократят их количество, оставив только наиболее проработанные. Рискнём предположить, что речь всё же идёт о втором варианте.

В любом случае, четвёртый «Ведьмак» пока находится на ранней стадии разработки и не имеет даже приблизительного окна релиза, поэтому на данный момент рассуждать о нём крайне преждевременно и даже вредно.

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#cd projekt red #the witcher 4
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