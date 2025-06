Изначально он должен был открыться этим летом. Но теперь либо осенью, либо в декабре.

Ценители «Героев Меча и Магии» сейчас пребывают в ожидании раннего релиза пошаговой стратегии Heroes of Might and Magic: Olden Era. И хотя сам факт приближения проекта к релизу это позитивная новость, но вчера вечером выяснилось, что ждать придётся дольше, чем планировалось изначально.

Как отметили разработчики, план состоял в открытии доступа к ранней версии Heroes of Might and Magic: Olden Era уже этим летом, но обстоятельства сложились таким образом, что данный этап было решено отложить. Летом опробовать проект не получится: старт раннего доступа отложен в целом на период до конца текущего года, что, скорее всего, означает осень или декабрь.

В студии Unfrozen добавили, что проекту нужно уделить больше внимания, а поскольку сам коллектив маленький, то на реализацию задачи потребуется дополнительное время, которое никак не укладывается в первоначально обозначенное «окно» раннего релиза.

Следует отметить, что Heroes of Might and Magic: Olden Era это попытка потеснить «третьих» и «пятых» с пьедестала лучших игр данной серии. В игровой индустрии торопиться в целом вредно, а уж когда речь идёт об амбициозном продукте — так и вовсе фатально.

Напомним, что по внутренней хронологии «Меча и Магии» события Heroes of Might and Magic: Olden Era предшествуют событиям Heroes of Might and Magic IV. Игроки вернутся на планету Энрот, на континент Джадам, ранее не фигурировавший в официальных играх «геройской» подсерии, но на котором разворачивались события ролевой игры Might and Magic VIII.