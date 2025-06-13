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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Анонсирован шутер Postal 2 Redux с улучшенной графикой и бесшовным игровым миром
По сути, это масштабный ремастер небезызвестного проекта.

Среди всех многочисленных ремастеров и ремейков культовых видеоигр прошлого до сих пор отсутствует обновлённая версия неординарного сатирического шутера Postal 2. По всей видимости, разработчики из студии Running With Scissors (RWS) тоже решили, что тянуть с процессом ремастеринга дальше уже некуда, поэтому анонсировали Postal 2 Redux.

Проект будет создаваться RWS совместно с коллективом Team Beef, а издателем выступит Flat2VR Studios — компания, известная в очень узких кругах работой над играми для платформ виртуальной реальности. Любопытно, что деньги на производство ремастера было решено собирать с миру по нитке — посредством краудфандинга на платформе Kickstarter, и скоро соответствующая кампания официально стартует.

Создатели обновлённой версии обещают усовершенствованную графическую составляющую, включая текстуры высокого разрешения и динамическое освещение, разрушаемые интерьеры, а также переработанный арсенал вооружений, соответствующий законам физики. Вместе с тем заявлен бесшовный мир, подразумевающий отсутствие загрузок при перемещении по локациям, улучшенного пса Чампа и продвинутый ИИ обитателей городка Парадайз. Когда игра выйдет в свет, неизвестно, но заявлено, что она посетит не только ПК, но и актуальные консоли.

Отметим, что Running With Scissors восстановила свой кредит доверия после выпуска удачного проекта Postal 4, во многом повторяющего суть культовой второй части. На постсоветском пространстве, напомним, Postal 2 обрела особую популярность, и не в последнюю очередь за счёт озвучки, которую растащили на цитаты даже те, кто были бесконечно далеки от игровой индустрии.

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#running with scissors #postal 2 #flat2vr studios #postal 2 redux #tem beef
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