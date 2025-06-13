Интересная идея и её грамотная реализация принесли свои плоды.

Вышедший в конце мая проект RoadCraft, представляющий собой симулятор владельца компании, занимающейся восстановлением разрушенных стихийными бедствиями районов, привлёк к себе большое внимание пользователей. Любопытная идея, её качественная реализация и грамотное ценовое позиционирование проекта сделали своё дело, и издательство Focus Entertainment сообщило о том, что результаты RoadCraft превзошли его ожидания.

Каковы были ожидания, издатель не отмечает, но, по статистике, RoadCraft привлекла внимание шестисот тысяч пользователей. Собственно, на этом вся оглашённая Focus статистика проекта и закончилась.

Что до самой игры как таковой, то, напомним, что проект во многом развивает идеи симуляторов бездорожья MudRunner и SnowRunner. Нам необходимо управлять мощной техникой, выравнивать территорию, восстанавливать повреждённые участки, прокладывать новые дороги и в целом возвращать нормальную жизнь в пострадавшие от разрушительных стихийных бедствий регионы.

В Steam у RoadCraft преимущественно положительные оценки, а средний пользовательский рейтинг составляет 74 %.