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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Konami официально анонсировала ремейк Silent Hill
За разработку отвечает коллектив Bloober Team, выпустивший ремейк второй части серии.

Ремейки культовых видеоигр это данность, с которой необходимо мириться. Слишком уж много шедевров было создано в своё время, чтобы обходить их стороной и не позволять современному поколению геймеров к ним приобщиться. Одним из самых ожидаемых ремейков является первый Silent Hill, и вот, с сегодняшнего дня можно начинать процесс ожидания: компания Konami официально анонсировала данный проект.

Подробностей, впрочем, на данный момент практически нет. Известно лишь, что непосредственно производство ремейка поручено коллективу Bloober Team, получившему высокий кредит доверия общественности после выпуска ремейка второй части Silent Hill.

На данный момент нам не показали ни игровой процесс, ни скриншоты, ни что бы то ни было вообще. Очевидно, что ремейк Silent Hill находится на очень раннем этапе производства, а анонс состоялся, чтобы успокоить фанатов франшизы. Поэтому следует морально готовиться к тому, что ожидание затянется не на один год.

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#konami #bloober team #silent hill #silent hill remake
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