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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Obsidian попросила направлять вопросы о ценнике на The Outer Worlds 2 в Microsoft
Не разработчики устанавливают ценники.

Когда на мероприятии Xbox Games Showcase 2025 прозвучала цена на космическую ролевую игру The Outer Worlds 2, большинство, если не сказать все представители игрового сообщества оторопели: среднебюджетный проект оценили в $80 в американском регионе, тем самым именно он стал первой игрой с таким ценником из числа созданных под эгидой Microsoft.

После оглашения данного ценника в адрес разработчиков из Obsidian Entertainment посыпался незаслуженный негатив. Незаслуженный в том плане, что это не разработчик устанавливает ценник на игры своего производства, а издатель — в данном случае Xbox Game Studios как игровое подразделение Microsoft.

По этой причине геймдиректор The Outer Worlds 2 Брэндон Адлер посоветовал адресовать все вопросы о ценообразовании игры непосредственно в Microsoft. По словам Адлера, как разработчик он хотел бы, чтобы в его творение сыграло как можно больше людей, но цены устанавливает не он и даже не студия в целом.

На данный момент неизвестно, внесёт Microsoft изменения в ценник на The Outer Worlds 2 или нет. С одной стороны, ожидать от крупной компании такой щедрости было бы наивно, а с другой стороны, не вполне адекватное ценообразование стало главной причиной известности данного проекта в игровом сообществе. А это, как вы понимаете, отнюдь не тот «пиар», который нужен какой бы то ни было видеоигре, тем более среднебюджетной и не претендующей на многомиллионные продажи. Времени на принятие решения у Microsoft ещё предостаточно: The Outer Worlds 2 назначена к выходу в конце октября текущего года.

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#microsoft #xbox game studios #obsidian entertainment #the outer worlds 2
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