Не разработчики устанавливают ценники.

Когда на мероприятии Xbox Games Showcase 2025 прозвучала цена на космическую ролевую игру The Outer Worlds 2, большинство, если не сказать все представители игрового сообщества оторопели: среднебюджетный проект оценили в $80 в американском регионе, тем самым именно он стал первой игрой с таким ценником из числа созданных под эгидой Microsoft.

После оглашения данного ценника в адрес разработчиков из Obsidian Entertainment посыпался незаслуженный негатив. Незаслуженный в том плане, что это не разработчик устанавливает ценник на игры своего производства, а издатель — в данном случае Xbox Game Studios как игровое подразделение Microsoft.

По этой причине геймдиректор The Outer Worlds 2 Брэндон Адлер посоветовал адресовать все вопросы о ценообразовании игры непосредственно в Microsoft. По словам Адлера, как разработчик он хотел бы, чтобы в его творение сыграло как можно больше людей, но цены устанавливает не он и даже не студия в целом.

На данный момент неизвестно, внесёт Microsoft изменения в ценник на The Outer Worlds 2 или нет. С одной стороны, ожидать от крупной компании такой щедрости было бы наивно, а с другой стороны, не вполне адекватное ценообразование стало главной причиной известности данного проекта в игровом сообществе. А это, как вы понимаете, отнюдь не тот «пиар», который нужен какой бы то ни было видеоигре, тем более среднебюджетной и не претендующей на многомиллионные продажи. Времени на принятие решения у Microsoft ещё предостаточно: The Outer Worlds 2 назначена к выходу в конце октября текущего года.