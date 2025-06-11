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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Obsidian добавила в The Outer Worlds 2 русский и ещё шесть дополнительных языков
Первоначально была обозначена поддержка лишь пяти языков. Впрочем, озвучка всё равно будет сугубо англоязычной.

Когда на Xbox Games Showcase 2025 прозвучала конечная цена, в которую игровое подразделение Microsoft оценило космическую RPG The Outer Worlds 2, преимущества этого проекта перестали быть таковыми. Резко игроки стали отмечать классовое несоответствие новинки своему ценнику, а в качестве примера, подтверждающего свою правоту, приводили список языков, на которые игра будет локализована.

Изначально на Steam-странице The Outer Worlds 2 содержалось упоминание лишь пяти языков, среди которых не было в том числе одних из самых распространённых на Земле. Теперь же разработчики решили лишить общественность этого аргумента: глазастые пользователи обратили внимание на то, что перечень поддерживаемых языков расширился на семь позиций, включая русский язык.

Невысокий бюджет The Outer Worlds 2 при этом всё равно остаётся очевидным: так, все локализации выполнены исключительно субтитрами и переводом интерфейса, озвучка в любом случае останется оригинальной, английской.

Релиз The Outer Worlds 2 запланирован на 29 октября, и хотелось бы верить, что Microsoft отыщет в своих закромах совесть и приведёт ценник в соответствие с классом игры. Как справедливо отмечают геймеры, красная цена для данного проекта — $50.

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#microsoft #xbox game studios #obsidian entertainment #the outer worlds
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