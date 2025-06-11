На достижение этого результата файтингу потребовалось ровно два года

Статистика это самая наглядная и самая упрямая из точных наук, поэтому представители бизнеса с большим удовольствием ею оперируют, убеждая общественность в высокой результативности своих действий. Компания Capcom, естественно, исключением из этого правила не является, поэтому сегодня она сообщила о том, что продажи файтинга Street Figher 6 преодолели отметку в пять миллионов копий.

Релиз Street Fighter 6 состоялся в июне 2023 года, таким образом, пять миллионов копий игры удалось реализовать за два года. Много это или мало — вопрос дискуссионный и зависящий от того, с чем сравнивать. Необходимо понимать, что жанр файтингов сам по себе далеко не такой популярный в геймерской среде, как многим кажется. И если отталкиваться от этой данности, то пять миллионов копий за два года — достойный, если не сказать превосходный результат.

Лучше в серии дела обстоят разве что у Street Fighter V с восемью миллионами копий, однако его релиз состоялся больше девяти лет назад — в начале 2016 года.

Есть ли у шестой номерной части франшизы шанс превзойти «пятёрку», пока неясно, однако Capcom делает всё от неё зависящее, чтобы этого добиться. В частности, уже сформирован план контентной поддержки Street Fighter 6 вплоть до конца мая следующего года.