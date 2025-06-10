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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Создатели зомби-экшена Dying Light The Beast воспринимают проект как полноценную третью часть серии
Хоть в её названии и нет тройки.

Изначально зомби-боевик Dying Light The Beast подразумевался как дополнение к Dying Light 2. Затем, как оно нередко бывает, разработчики почувствовали прилив вдохновения и начали расширять проект, после чего он перерос рамки обычного зависимого аддона и стал даже не самостоятельным дополнением, как его официально позиционируют девелоперы, а неофициальной третьей частью франшизы.

По крайней мере, именно так к Dying Light The Beast относятся представители студии Techland, давшие интервью изданию PC Gamer. Кроме того, добавили разработчики, «Зверь» вернёт в игру позабытое во второй части ощущение безнадёжного одиночества в полном мутировавших зомби городе, за которое геймеры в том числе полюбили первую Dying Light.

Следует отметить, что Dying Light The Beast разросся не только на словах, но и на деле: согласно имеющимся данным, на прохождение игры потребуется порядка 35—40 часов.

Ещё одно напоминание о первой части франшизы — возвращение в Dying Light The Beast её протагониста Кайла Крейна. На протяжении многих лет над Крейном ставили жестокие эксперименты, и теперь нашим героем и живущим в нём «Зверем» движет непреодолимое желание мести тем, кто ставили над ним научные опыты. Релиз новинки назначен на 22 августа на всех актуальных платформах, включая консоли прошлого поколения.

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#techland #dying light the beast
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