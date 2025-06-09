Если есть большое желание и лишнее время, их можно опробовать.

Если в давно уже миновавшей нас пандемии коронавируса попытаться найти позитивные моменты, то таковым, например, станет регулярно проводимый в Steam фестиваль демоверсий «Играм быть». Первоначально он создавался как замена очному посещению геймерами различных игровых выставок, которые свернули в рамках самоизоляции, но затем идея прижилась, и в Valve решили проводить мероприятие регулярно, независимо от эпидемиологической обстановки.

И вот сегодня начался очередной такой фестиваль. В его рамках в Steam можно будет ознакомиться с демоверсиями нескольких сотен ещё находящихся в процессе разработки видеоигр. В частности, со своей демоверсией на фестивале участвуют российские разработчики из студии GFA Games с её проектом PIONER в постапокалиптическом сеттинге.

Фестиваль продлится ровно неделю: вплоть до вечера следующего понедельника: 16 июня 20:00 по московскому времени.